Weekend di fatica e grandi prove per i Climb Runners FOTO

Un weekend di sole, fatica e sorrisi per i Climb Runners protagonisti in diverse gare.

A cominciare il Trail del Monte Casto dove gli atleti sono stati impegnati in due distanze competitive: nella 44 chilometri Francesco Nicola è giunto 3° assoluto, seguito da Franco Chiesa (6°), Stefano Comerro (12°), Luca Arnodo (20°), Emanuele Comerro (21°), Luca Grometto (74°), Il Barba (95°) e Pietro Giordani (184°). Tra le donne spicca al primo posto Margherita De Giuli: alle sue spalle figurano Nene Corniati (6°) e Silvia Robiolio (16°).

Nella prova da 19 km è 2° Federico Magagna, 5° Gabriele Gazzetto, 8° Stefano Boario, 14° Lorenzo Gardini, 16° Tiziano Valcauda, 17° Alessandro Salvati, 22° Edoardo Mantello, 29° Matteo Colombi, 32° Mattia Mura, 47° Simone Spina, 73° Oliviero Frchey, 92° Dario Panarello, 97° Giovanni Bernardi e 120° Luca Perotto.

Infine, Alessia Marchetti ha concluso la prova in 3 ore e 53 minuti alla Maratona di Napoli lungo un percorso di 42, 195 km su strada.