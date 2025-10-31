Ubriaco al bar di Pavignano: denunciato 30enne biellese

Attimi di tensione nel tardo pomeriggio di ieri giovedì 30 ottobre in un bar in via Lorenzo Rappis a Pavignano, dove un uomo di circa 30 anni, in evidente stato di ubriachezza, ha iniziato a infastidire i clienti del locale.

A segnalare l’episodio al 112 è stata la figlia del titolare. Dopo un primo allontanamento, l’uomo è tornato nuovamente al bar, costringendo i presenti a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del NORM dei Carabinieri di Biella, che hanno accompagnato il soggetto in caserma per accertamenti. È emerso che l’uomo, classe 1995, è già noto alle forze dell’ordine ed è colpito da un divieto di dimora nel Comune di Biella.

Per questo motivo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per inosservanza del provvedimento.