CRONACA | 31 ottobre 2025, 18:56

Perdono l'orientamento lungo il sentiero, intervento dei Vigili del Fuoco in soccorso di quattro escursionisti

L’allarme era stato lanciato tramite 112.

Perdono l'orientamento lungo il sentiero, intervento dei Vigili del Fuoco in soccorso di quattro escursionisti, foto archivio

I Vigili del Fuoco stanno concludendo oggi venerdì 31 ottobre in questo momento un intervento a Valdilana, al Bocchetto Luvera, per il recupero di quattro escursionisti. L’allarme era stato lanciato tramite 112.

Secondo quanto emerso fino a questo momento, le persone coinvolte sono state tutte recuperate e sarebbero in buone condizioni di salute. L’intervento dei Vigili del Fuoco si è reso necessario principalmente per accompagnarle fino all’auto, che si trovava nelle vicinanze. Il buio e la scarsa illuminazione, infatti, rendevano difficile l’orientamento con la sola luce dei telefoni.

L’operazione si sta ora concludendo senza complicazioni. 

s.zo.

