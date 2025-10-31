Perdono l'orientamento lungo il sentiero, intervento dei Vigili del Fuoco in soccorso di quattro escursionisti

I Vigili del Fuoco stanno concludendo oggi venerdì 31 ottobre in questo momento un intervento a Valdilana, al Bocchetto Luvera, per il recupero di quattro escursionisti. L’allarme era stato lanciato tramite 112.

Secondo quanto emerso fino a questo momento, le persone coinvolte sono state tutte recuperate e sarebbero in buone condizioni di salute. L’intervento dei Vigili del Fuoco si è reso necessario principalmente per accompagnarle fino all’auto, che si trovava nelle vicinanze. Il buio e la scarsa illuminazione, infatti, rendevano difficile l’orientamento con la sola luce dei telefoni.

L’operazione si sta ora concludendo senza complicazioni.