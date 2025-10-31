Furto in abitazione a Vigliano Biellese: rubati monili in oro

Furto in abitazione nei giorni scorsi a Vigliano Biellese, dove ignoti si sono introdotti nell’appartamento di una donna di 94 anni, approfittando della sua assenza.

A segnalare l’accaduto è stata la nuora della proprietaria, una donna del '77, che ha trovato la casa a soqquadro. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri.

Secondo i militari, il furto si sarebbe consumato nel giro di un paio di giorni, mentre l’abitazione era incustodita. I ladri hanno rovistato in diverse stanze e asportato alcuni monili in oro, lasciando sul posto scatole vuote nella camera da letto.

La quantificazione del bottino è ancora in corso, in quanto la proprietaria non era presente al momento dell’intervento. Le indagini sono affidate ai Carabinieri di Vigliano Biellese.