Conto alla rovescia per l'Halloween Party di Valdengo

Valdengo dà appuntamento per la notte più spaventosa dell'anno con un mostruoso Halloween Party, organizzato dalla Pro Loco, venerdì 31 ottobre, con ritrovo alle 20.30 presso il Nuovo Polivalente - Centro Sportivo Comunale, via Libertà 30.

La serata, pensata per coinvolgere grandi e piccoli, inizierà con giochi a stand, fra strane e lugubri presenze, sorprese e dolcetti per i bambini più coraggiosi, sfilata in maschera, per poi continuare nel magico polivalente con un succulento party e tanta musica per divertirsi ballando fra streghe, fantasmi e spaventose figure.