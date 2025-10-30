Grande emozione a Occhieppo Inferiore per l'ingresso di un nuovo cittadino

Una giornata di profonda commozione e alto valore civico si è celebrata il 27 ottobre, presso la sede comunale di Occhieppo Inferiore, dove Bara Mamadou Lamine Ndiaye ha acquisito ufficialmente la cittadinanza italiana.

Il solenne giuramento è stato ricevuto dalla sindaca Monica Mosca, alla guida del Comune, che ha consegnato al nuovo concittadino la copia della Costituzione Italiana, simbolo dei diritti e dei doveri che da ora Bara Mamadou Lamine Ndiaye si impegna a onorare. Originario di Tivaouane (Senegal), dove è nato il 31 dicembre 1991, Ndiaye è residente a Occhieppo Inferiore.

È coniugato con SYLLA Aram, nata a Codigoro nel 1994, con la quale ha contratto matrimonio in Senegal il 21 ottobre 2021. La storia della moglie, legata da un affido congiunto che l'ha vista crescere con i coniugi Attilio Orcelletto e Simonetta Aglietta, è un ulteriore segno di legame profondo con il territorio italiano. Bara Mamadou Lamine Ndiaye è noto al pubblico sportivo con il soprannome di "Bebeto", un attaccante che ha calcato campi internazionali e della serie minore italiana, attualmente in forza alla Castiglionese.

La sua fama è legata anche ad un episodio storico della sua carriera: l'indimenticabile doppietta segnata all'Inter in un'amichevole, che lo fece conoscere alle cronache nazionali e internazionali. Oltre all'impegno agonistico, Ndiaye si dedica alla scuola calcio a Dakar, dimostrando un forte legame con il suo paese d'origine e un profondo impegno sociale. Il momento del giuramento è stato descritto come "di grande emozione", culminando un percorso di vita che ha trovato in Occhieppo Inferiore il suo punto di arrivo civico.