Camburzano, lavori di rifacimento della fognatura: convocata una riunione pubblica

A Camburzano è in programma un importante intervento di rifacimento della fognatura in via Camilla Lampo, che comporterà la chiusura della strada a partire da lunedì 3 novembre. Per illustrare nel dettaglio i lavori e le relative modalità operative, l’Amministrazione comunale ha convocato una riunione pubblica giovedì 30 ottobre, alle ore 21:00, nella palestra comunale. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza, con particolare riferimento ai residenti della via interessata.

Il sindaco Luca Menegon ha spiegato che l’intervento avrà una durata di diversi mesi e sarà articolato per tratti successivi: "I lavori verranno eseguiti a blocchi – ha precisato – e per i residenti saranno inevitabili alcuni disagi. Durante l’esecuzione del tratto davanti alle abitazioni sarà sempre garantito il passaggio pedonale, ma non quello veicolare: le auto andranno lasciate fuori dall’area di cantiere. Abbiamo già coinvolto anche Seab per la gestione dei rifiuti: verranno posizionati cassonetti all’inizio e alla fine della zona interessata".

"Ci scusiamo fin da ora per i disagi che inevitabilmente si verificheranno - continua Menegon - ma confidiamo nel senso civico e nella collaborazione dei cittadini. Si tratta di un intervento importante, che prevede il rifacimento completo della fognatura sia per la raccolta delle acque nere sia per quella delle acque bianche. Invitiamo tutti a partecipare alla riunione di giovedì, dove verranno forniti tutti i dettagli operativi".

Un'opera necessaria per un sostanziale intervento alle infrastrutture del paese, questa sera le novità.