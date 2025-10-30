Nuova escursione di (ri)scoperta per l'Auser Cossato, camminata a Tollegno e dintorni

Nuova escursione di (ri)scoperta per l'Auser Cossato. Nei giorni scorsi, 53 persone hanno preso parte al nuovo appuntamento in programma.

Tra loro erano presenti anche la presidente provinciale dell'Auser Fausta Fallo, oltre ad altri rappresentanti dell'Auser Biella. Stavolta è stato scelto, come itinerario, il Villaggio Operaio delle Fabbriche di Tollegno e i suoi dintorni.

“Un ringraziamento ad Auser Territoriale per la bella iniziativa proposta, ai bravi fotografi di Auser Cossato e a tutti i nostri camminatori” sottolinea il presidente Marco Abate.