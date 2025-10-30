Tentato furto in un supermercato di Candelo, c'è un arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale

Alcune sere fa i Carabinieri della Stazione di Candelo, con il supporto dei colleghi della Stazione di Andorno Micca e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Biella, hanno arrestato un uomo per resistenza e violenza a pubblico ufficiale denunciandolo anche, insieme ad altre due persone, per furto aggravato in concorso in supermercato.

L'episodio ha avuto inizio intorno alle 18.30, quando una pattuglia della Stazione di Candelo ha notato tre individui sospetti nel parcheggio di un supermercato di Candelo. Procedendo ad un controllo personale e dei loro zaini e borse, sono stati trovati alcuni generi alimentari e bevande alcoliche, per un valore di circa 50 euro, risultati appena asportati dall’esercizio commerciale.

Mentre la merce, perfettamente integra veniva restituita al supermercato, i tre mostravano insofferenza per il controllo iniziando ad offendere i militari: in particolare, uno degli uomini, un 46enne straniero, con numerosi precedenti di polizia, evidentemente ubriaco, ha reagito violentemente scagliandosi contro i Carabinieri spintonandoli e minacciandoli, venendo infine bloccato con l’aiuto delle pattuglie giunte in rinforzo.

Nei suoi confronti è scattato l’arresto per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura di Biella, condotto in carcere, oltre ad essere denunciato per il furto insieme agli altri due, un 33enne ed una donna di 34 anni, tutti residenti nel Biellese.

Si ricorda che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e che gli indagati, da ritenere innocenti sino a condanna definitiva, potranno portare elementi a propria difesa nelle successive fasi processuali.