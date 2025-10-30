Biella, paura alla rotonda di via Bertodano: ferita un'80enne in bici

È stata trasportata al Pronto Soccorso, in codice verde, l'80enne che, a bordo della sua bici, è rimasta coinvolta in un sinistro stradale con un'auto, guidata da un uomo di 88 anni. Il fatto è avvenuto martedì pomeriggio, in prossimità della rotonda tra via Torino e via Bertodano, nel comune di Biella.

In breve tempo, l'anziana è stata assistita dal personale sanitario del 118 e accompagnata in ospedale per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale, assieme al personale della Questura di Biella, per la gestione della viabilità e la raccolta dei rilievi che stabiliranno l'esatta dinamica dell'accaduto.