Volontari in azione: un impegno per Pollone

Proseguono con entusiasmo i lavori promossi dal gruppo di volontari costituito all’interno del consiglio dalla giunta del Sindaco di Pollone, Paolo Tha. In vista della commemorazione dei Santi, nei giorni scorsi, si è svolto un significativo intervento di pulizia, abbellimento e fioritura del cimitero di Pollone, grazie al supporto di circa una ventina di volontari pollonesi che hanno dedicato il loro tempo alla cura del paese.

Questo intervento rappresenta il settimo realizzato dalla giunta Tha sin dal suo insediamento. Tra le iniziative già portate a termine, si possono menzionare il restauro del parco giochi in piazza San Rocco, la verniciatura delle panchine e la manutenzione del verde sempre in piazza San Rocco e nell'area camper, oltre ai lavori di giardinaggio e potatura al cimitero. Non meno importanti sono stati gli interventi di pulizia della palestra Pier Giorgio Frassati e del sentiero Frassati fino al Tracciolino, così come la tinteggiatura della ringhiera in piazza del municipio.

Ma l'impegno della giunta non si ferma qui: sono previsti ulteriori interventi nei prossimi mesi, come la tinteggiatura della ringhiera del ponte sul torrente Oremo, la continuazione della manutenzione delle aree verdi del paese e l'ultimazione del sentiero Frassati dopo il Tracciolino.

I consiglieri esprimono grande soddisfazione per questi risultati, sottolineando l'importanza di queste attività non solo per il miglioramento del paese, ma anche per favorire momenti di aggregazione e amicizia tra i cittadini. Inoltre, tali iniziative contribuiscono a risparmiare risorse per la cassa comunale.

Con l’auspicio che il gruppo di volontari continui a crescere e coinvolga sempre più persone, la giunta Tha rinnova il proprio impegno per il bene della comunità, dimostrando che insieme si può fare la differenza