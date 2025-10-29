Raduno di fantasmi, streghe e zombie a Pralungo per la notte di Halloween

Pralungo si prepara a vivere una notte all’insegna del mistero e del divertimento. L’Associazione Genitori & Giovani ODV ha infatti annunciato che venerdì 31 ottobre, alle 20.30, presso il Polivalente di Pralungo, si terrà il curioso e attesissimo “raduno nazionale di fantasmi, streghe e zombie”.

L’iniziativa, pensata per coinvolgere grandi e piccoli in un clima di festa e condivisione, promette di trasformare il paese in un luogo popolato da strane e lugubri presenze.

Durante la serata non mancheranno giochi, sorprese e dolcetti per i bambini più coraggiosi, che potranno ricevere in omaggio un pacchetto di caramelle dopo aver affrontato i “terrificanti” personaggi che animeranno l’evento. Ingresso con donazione di 3 euro, a sostegno delle attività dell’associazione.

L’associazione invita la cittadinanza a partecipare numerosa e a diffondere la notizia tra amici e conoscenti, per trascorrere insieme una serata divertente e spensierata all’insegna dello spirito di Halloween.

Per info: genitoriegiovani@gmail.com o 348. 496 4299/380.306 4008.