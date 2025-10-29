New Generation Taekwondo, grande prova di Liam Bertolini in Lazio

Nel weekend del 25/26 ottobre Liam Bertoloni, atleta di Albano Vercellese della società New Generation Taekwondo, ha gareggiato ad Anzio nel torneo di combattimento Lazio Combact, evento che ha ospitato oltre 500 atleti.

A un anno dal suo esordio nella categoria Senior Cinture Nere, Liam ha guadagnato l'argento: ha passato agilmente la semifinale con 2 round vinti con un buon distacco dall'avversario, atleta di esperienza, e si è fermato in finale riscontrando un infortunio al piede che purtroppo ha compromesso l'esito dell'incontro.

Nonostante l'infortunio, Bertolini, a giudizio dei tecnici, ha messo in campo una buona prestazione, peraltro in un contesto di gara, quello del Lazio, che richiama società e atleti estremamente competitivi proprio nelle categorie più esperte.

Novembre e dicembre saranno mesi densi di appuntamenti per la società: i prossimi saranno la Scaliger Cup di Valeggio sul Mincio, gara dedicata alla specialità di forme, e la Torino Royal Cup, dedicata al combattimento.