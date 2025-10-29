IronBiella, ottima prestazione di Matteo Prina Mello: andrà ai Campionati del Mondo 2026

Domenica 19 ottobre, sulla linea di partenza dell'Ironman 70.3, erano presenti gli atleti di IronBiella Matteo Prina Mello, Tiziano Valcauda, Enrica Soligo e Laura Ravera. Nella splendida cornice slovena si è svolto una delle ultime gare della stagione in Europa. 1,9 km di nuoto, 90 km in bici e 21,1 km di corsa.

Tutti i portacolori della società biellese hanno tagliato il traguardo e svolto una splendida gara. “Una menzione speciale va al nostro Matteo Prina Mello che, con una performance spettacolare, stacca il biglietto per i Campionati del Mondo 2026 a Nizza” riportano dalla realtà podistica.