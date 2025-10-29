 / CRONACA

CRONACA | 29 ottobre 2025, 19:00

Campiglia Cervo, escavatore cade dal camion e finisce sulla strada FOTO

Il mezzo pesante era agganciato sopra ad un camion, sul posto i Carabinieri: non ci sono feriti.

escavatore campiglia

Campiglia Cervo, escavatore cade dal camion e finisce sulla strada (foto di Mauro Benedetti per newsbiella.it)

Momenti di preoccupazione a Campiglia Cervo dove, stando alle prime ricostruzioni, un escavatore, agganciato sopra ad un camion in transito, è caduto sulla strada per cause al vaglio delle forze dell'ordine.

Il fatto è avvenuto nella prima serata di oggi, 29 ottobre, sulla Provinciale 100, poco dopo la zona della Balma. Sul posto i Carabinieri per i rilievi di rito.

L'arteria stradale è rimasta chiusa fino alla completa rimozione del mezzo pesante. Presente anche il vicesindaco Daniela Casale. Non ci sono feriti.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore