Campiglia Cervo, escavatore cade dal camion e finisce sulla strada FOTO

Momenti di preoccupazione a Campiglia Cervo dove, stando alle prime ricostruzioni, un escavatore, agganciato sopra ad un camion in transito, è caduto sulla strada per cause al vaglio delle forze dell'ordine.
Il fatto è avvenuto nella prima serata di oggi, 29 ottobre, sulla Provinciale 100, poco dopo la zona della Balma. Sul posto i Carabinieri per i rilievi di rito.
L'arteria stradale è rimasta chiusa fino alla completa rimozione del mezzo pesante. Presente anche il vicesindaco Daniela Casale. Non ci sono feriti.