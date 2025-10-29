A Benna si va a scuola con il Pedibus!

Si è tenuto in questi giorni il secondo appuntamento delle Giornate del Pedibus, progetto proposto dall'Amministrazione comunale e gestito dalla Consigliera Micaela Orso, walking leader e conduttrice del gruppo di cammino di Benna, assieme alle volontarie Federica, Rossella e Catia.

L'iniziativa è dedicata agli alunni della Scuola Primaria e prevede il tragitto casa scuola a piedi. In base alle adesioni dei bambini, sono state individuate quattro "fermate Pedibus" con tanto di logo, disegnato nel 2021 da Giada Zanchetta, (all'epoca allieva della Scuola Primaria), la prima al confine con Candelo e poi altre verso il centro del paese, con quella più vicina al plesso scolastico, situata in Piazza della Roggiona.

All'avvio dell'anno scolastico è stato stilato un calendario che prevede un'uscita mensile, la prima uscita, inizialmente prevista in concomitanza della settimana europea della mobilità era stata rinviata per maltempo alla settimana successiva.

Un progetto che il Comune di Benna ha avviato come sperimentazione nell'anno post covid e che negli anni si è consolidato, ottenendo l'apprezzamento da parte dei bambini.

Un'idea che coniuga il rispetto per l'ambiente all'attività fisica, passando per il rafforzamento delle relazioni sociali, unendo ancora di più i bambini delle varie classi della Scuola Primaria.

Grazie a Micaela, Federica, Rossella e Catia e a tutti i bambini che con entusiasmo partecipano al progetto!