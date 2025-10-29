 / AL DIRETTORE

AL DIRETTORE | 29 ottobre 2025, 06:50

L'addio a Ennio Cinguino, il ricordo: “Amico speciale e fratello di penna”

La lettera degli Alpini di Tollegno: “Ha speso per tanti anni il suo tempo a favore di anziani e bisognosi, diventandone la fisarmonica amica, sempre nella riservatezza silenziosa propria del suo carattere”.

Riceviamo e pubblichiamo:

“Quando muore un amico speciale c’è tanta tristezza e dolore e si cercano le parole giuste per esprimere sincera vicinanza alla famiglia. Ma non è mai facile.

Noi Alpini di Tollegno piangiamo Ennio Cinguino, amico speciale e fratello di penna (così si dice tra di noi). È stato il fine musicista che ci ha regalato momenti di sana spensieratezza, trascinandoci, con una delle sue fisarmoniche, in cori spontanei e appassionati (alpini e non).

Ha speso con regolarità per tanti anni il suo tempo a favore di anziani e altri bisognosi, diventandone la fisarmonica amica, sempre nella riservatezza silenziosa propria del suo carattere. La moglie Laura, sua compagna di vita, ci conosce bene e sa che la nostra casa alpina che tanto ha frequentato continuerà a essere la sua casa.

Ciao Ennio, il nostro dialogo non può interrompersi. Noi continueremo a parlarci, come sempre, in modo rispettoso e pacato, secondo la tua indole che abbiamo potuto apprezzare. Nel nostro mondo alpino, nella tristezza di questo “congedo”, si fa talvolta una richiesta a chi è “andato avanti”. «Se da lassù tu dovessi vedere che stiamo combinando qualcosa che non va bene, faccelo sapere». Una domanda di intervento diretto insomma, che ha la forza potente dell’amicizia”.

eg a nome del Gruppo Alpini di Tollegno

