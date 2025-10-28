Scuolabus per la Valle: prosegue la raccolta fondi di Zubiena, Sala e Torrazzo

Prosegue la raccolta fondi lanciata sui social da parte dei Comuni di Zubiena, Sala e Torrazzo per l'acquisto di uno scuolabus. Iniziata a settembre, oggi sono stati raccolti per la causa 1630 euro. L'obiettivo è ancora lontano, è di 40 mila, ma a piccoli passi la solidarietà farà la sua parte. C'è chi ha donato 10 euro, chi 50 e chi somme più grandi, l'ultima risale a una settimana fa. Questa la piattaforma scelta dalle amministrazioni per la raccolta fondi.

Ogni donazione, scrivono i sindaci dei comuni di Zubiena, Sala Biellese e Torrazzo aiuterà a:

Rimuovere la preoccupazione dagli occhi di un genitore che vede il vecchio pulmino fermo sul ciglio della strada provinciale.

Restituire il sorriso a un bambino che sa di poter raggiungere i suoi amici a scuola, senza ritardi, tra un paese e l'altro.

Proteggere la nostra comunità, assicurando che un servizio essenziale come il trasporto scolastico non venga mai interrotto.

Secondo i sindaci Stefania Massera, Davide Basso e Luigi Graziano, il nuovo scuolabus non sarà solo un veicolo: "Sarà una risorsa fondamentale per arricchire la vita scolastica dei ragazzi. Non si tratterà di un semplice viaggio, ma di un’esperienza formativa, che li metterà a contatto con la natura e le tradizioni locali, rafforzando il loro legame con la comunità. Il pulmino diventerà un’aula mobile, un ponte tra l’apprendimento in classe e la ricchezza del mondo esterno. Sarà un simbolo della nostra resilienza e della nostra voglia di costruire un futuro migliore. Dimostrerà che, quando la comunità si unisce, nessun ostacolo è insormontabile".

I sindaci hanno già messo a disposizione parte delle risorse necessarie, ma invitano tutti a contribuire. Un pulmino nuovo significa sicurezza, affidabilità e la certezza che la scuola di Valle continuerà a essere il cuore pulsante del territorio.





