Trail Monte Casto: spicca Amron Team al "mondiale di casa" FOTO

Si è svolto domenica 26 ottobre il Trail del Monte Casto, considerato il “mondiale di casa” per gli appassionati di corsa in montagna del Biellese. L’edizione 2025 ha visto la partecipazione di oltre 700 atleti, equamente divisi tra le due distanze, e ha di fatto chiuso la stagione agonistica.

Ottimi risultati per gli atleti dell’Amron Team, protagonisti su entrambe le prove.

Sulla distanza regina di 44 chilometri con 2.050 metri di dislivello positivo, Matteo Dovana ha conquistato un brillante nono posto assoluto, confermando l’ottimo stato di forma e coronando una stagione di alto livello.

Nella gara corta di 19 chilometri e 850 metri di dislivello, Marco Logoteta ha debuttato positivamente, chiudendo 54°, mentre Paul Matli ha segnato un buon rientro alle competizioni, terminando 89°. Buona anche la prova di Marco Prina Cerai, 146°, che ha completato la gara con solidità e regolarità.

Per l’Amron Team, il Trail del Monte Casto rappresenta la conclusione di una stagione intensa e ricca di soddisfazioni. Ora spazio ai festeggiamenti e alla programmazione dei nuovi obiettivi sportivi per il 2026.