Biella, rapina un supermercato e aggredisce un dipendente nella fuga

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 27 ottobre, la volante della Questura di Biella è stata contattata al 112 dal responsabile di un supermercato per denunciare che, poco prima, un uomo di circa trent’anni si era introdotto nel punto vendita e, dopo aver nascosto della merce sotto i propri vestiti, si era dato alla fuga aggredendo un dipendente che aveva cercato di fermarlo.

Giunti sul posto, gli agenti hanno visionato le registrazioni delle telecamere di sorveglianza del locale e hanno riconosciuto senza alcun dubbio l’autore del reato: un 30enne biellese, già noto dalle forze dell’ordine per precedenti analoghi e sottoposto alla misura della sorveglianza speciale.

Il personale di Polizia, quindi, si è recato presso l’abitazione dell’uomo, situata non lontano dal supermercato, dove hanno effettuato la perquisizione. All’interno dell’appartamento è stata ritrovata la refurtiva sottratta poco prima: una bottiglia di birra e una confezione di parmigiano.

Il reo è stato, dunque, arrestato per il reato di rapina impropria e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria che ne disponeva la sottoposizione agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.