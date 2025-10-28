Auto finisce contro la recinzione di una casa, grosso spavento a Pralungo

Grosso spavento per una donna di 58 anni che, nella prima mattinata di ieri, 27 ottobre, è rimasta coinvolta in un sinistro stradale autonomo. È successo nel comune di Pralungo.

Stando alle prime ricostruzioni, la conducente avrebbe perso il controllo del veicolo, poi finito contro la recinzione di un'abitazione. La causa sarebbe da attribuire ad un guasto ai freni. Sul posto i Carabinieri per la raccolta dei rilievi.

A Gaglianico, invece, si è registrato un altro sinistro intorno alle 18: in questo caso, sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale.