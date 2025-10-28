 / CRONACA

Anziani in difficoltà, doppio intervento di soccorso a Biella e Cossato

Anziani in difficoltà, doppio intervento di soccorso a Biella e Cossato (foto di repertorio)

Doppio intervento di soccorso nei comuni di Biella e Cossato. In entrambi gli episodi, avvenuti nella mattinata di oggi, 28 ottobre, i Vigili del Fuoco sono entrati in azione per assistere due persone anziane trovatesi in difficoltà all'interno dei propri alloggi. Sul posto anche i sanitari del 118 per le prime cure del caso.

g. c.

