Vigili del Fuoco, 7 volontari prendono servizio a Cossato

Domenica scorsa, 26 ottobre, preso il comando di Biella, si sono svolti gli esami per 26 neoaspiranti volontari dei Vigili del Fuoco.

Il corso, iniziato sabato 4 ottobre, ha impegnato istruttori e discenti per tutti i fine settimana fino alla sua conclusione. Di questi, 7 entrano a far parte del distaccamento di Cossato: Luca Cammarota, Matteo Comola, Mattia Masciavè, Stefano Pellerei, Erik Tortelli, Christian Valente e Michael Vallese.

Da volontari, invece, diventano permanenti Alessandro Bisco e Mattia Michela. Dal capo distaccamento di Cossato, Alessandro Corrias, è giunto un sentito ringraziamento a quest'ultimi: “A loro l'augurio di un buon proseguimento di carriera, ai nuovi entrati giunga il nostro benvenuto”.