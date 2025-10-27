Occhieppo Inferiore, incontro con i Carabinieri: al centro la prevenzione di truffe e reati contro il patrimonio

Si è tenuta con successo nella mattina del 23 ottobre scorso, presso la Sala del Consiglio di Occhieppo Inferiore, la conferenza informativa dedicata alla prevenzione delle truffe e dei reati contro il patrimonio, un evento di cruciale importanza per la sicurezza della cittadinanza.

L'incontro, organizzato per sensibilizzare e fornire strumenti concreti di difesa, ha visto una nutrita partecipazione di cittadini che hanno dimostrato grande interesse per i temi trattati. L'attenzione e l'interazione del pubblico sono state notevoli: i presenti hanno ascoltato con viva partecipazione i Consigli dei Carabinieri della Stazione di Occhieppo Superiore, ponendo domande specifiche e condividendo attivamente le proprie esperienze personali.

Uno degli obiettivi principali dell’incontro era fornire consigli pratici e "linee guida" per evitare il ripresentarsi di spiacevoli episodi. I cittadini hanno recepito con serietà le indicazioni fornite, manifestando l'intenzione di adottare un comportamento più prudente e attento nella vita di tutti i giorni. L'esito dell'incontro conferma la crescente consapevolezza della comunità sull'importanza della prevenzione e della collaborazione tra istituzioni e cittadini per la tutela della sicurezza.

L'Amministrazione Comunale e i Carabinieri esprimono grande soddisfazione per l'esito della conferenza e ribadiscono l'impegno a proseguire con iniziative volte a rafforzare la sicurezza e la serenità dei residenti.