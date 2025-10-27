GS Favaro campione anche fuori dal campo

Un altro bel weekend ricco di soddisfazioni per gli atleti del Gruppo Sportivo Favaro, impegnati al Trail del Monte Casto: nella distanza di 42 chilometri buone prove per Omar Bergo, Simone Pizzaro, Giacomo Pozzi, Erika Fabozzi e Gennaro De Sensi. Nella 19 km, invece, hanno ben figurato Enzo Passere, Andrea Vercellino e Angelo Tolisano.

Non solo in pista, il GS Favaro è stato protagonista anche nel campo della solidarietà: sabato mattina, infatti, è stato donato un assegno di 500 euro a favore dell'AIL Biella Clelio Angelino. Fondi raccolti in occasione dello scorso Vertikal Tovo.