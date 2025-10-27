 / Running e Trail

Running e Trail | 27 ottobre 2025, 17:30

GS Favaro campione anche fuori dal campo

gs favaro

GS Favaro campione anche fuori dal campo

Un altro bel weekend ricco di soddisfazioni per gli atleti del Gruppo Sportivo Favaro, impegnati al Trail del Monte Casto: nella distanza di 42 chilometri buone prove per Omar Bergo, Simone Pizzaro, Giacomo Pozzi, Erika Fabozzi e Gennaro De Sensi. Nella 19 km, invece, hanno ben figurato Enzo Passere, Andrea Vercellino e Angelo Tolisano.

Non solo in pista, il GS Favaro è stato protagonista anche nel campo della solidarietà: sabato mattina, infatti, è stato donato un assegno di 500 euro a favore dell'AIL Biella Clelio Angelino. Fondi raccolti in occasione dello scorso Vertikal Tovo.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore