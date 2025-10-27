 / CRONACA

CRONACA | 27 ottobre 2025, 19:30

Pianta sulla strada tra Sostegno e Villa del Bosco

pianta strada

Pianta sulla strada tra Sostegno e Villa del Bosco (foto di repertorio)

Vigili del Fuoco in azione tra i comuni di Sostegno e Villa del Bosco per una pianta caduta in mezzo alla strada. L’intervento ha avuto luogo nella prima serata di oggi, 27 ottobre. Sul posto è giunta la squadra di Ponzone per la rimozione dell’albero e dei rami unita alla messa in sicurezza della carreggiata.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore