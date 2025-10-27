Pianta sulla strada tra Sostegno e Villa del Bosco

Vigili del Fuoco in azione tra i comuni di Sostegno e Villa del Bosco per una pianta caduta in mezzo alla strada. L’intervento ha avuto luogo nella prima serata di oggi, 27 ottobre. Sul posto è giunta la squadra di Ponzone per la rimozione dell’albero e dei rami unita alla messa in sicurezza della carreggiata.
