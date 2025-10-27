Occhieppo Inferiore, uomo scavalca il parapetto del ponte sull’Elvo per sfuggire ai Carabinieri FOTO e VIDEO

Aggiornamento ore 21.30

Emergono ulteriori dettagli circa l'incidente accaduto nel comune di Occhieppo Inferiore, dove è stato trovato ferito un uomo sotto il ponte dell'Elvo.

Stando alle prime sommarie ricostruzioni, effettuate dai militari dell'Arma, sembra che il 47enne abbia scavalcato il parapetto del viadotto per sfuggire ai Carabinieri dopo che era stato fermato ad un posto di blocco per un controllo. Nella caduta, avvenuta da un'altezza di circa 6 metri, avrebbe riportato gravi ferite.

Il malcapitato, finito sul greto del torrente, è stato recuperato dai Vigili del Fuoco e, una volta assistito dal 118, è stato trasportato al Pronto Soccorso in codice rosso. Sono in corso ulteriori accertamenti per delineare i contorni della vicenda che avrebbe potuto avere risvolti tragici.

Il fatto 20.30

È in corso in questo momento, lunedì 27 ottobre, un intervento dei Vigili del Fuoco a Occhieppo Inferiore, sul ponte dell’Elvo. Le squadre stanno procedendo al recupero di un uomo di origine straniera, 47 anni, che si troverebbe in condizioni serie ma cosciente.

Sul posto, oltre alle squadre con l’autoscala, sono presenti anche i Carabinieri, il personale del 118 e la sindaca Monica Mosca. Per consentire le operazioni di soccorso, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico e i veicoli vengono deviati su percorsi alternativi. L'uomo è stato recuperato, ora è in ambulanza e andrà in ospedale