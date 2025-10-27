Da Cerrione a Curino, domenica di incidenti: due persone in ospedale

Nuova serie di sinistri stradali nel Biellese con un paio di persone portate in Pronto Soccorso nella sola giornata di ieri, domenica 26 ottobre.

A Cerrione, per cause al vaglio dei Carabinieri, un'auto si è ribaltata autonomamente sulla strada. Alla guida una biellese di 48 anni, trasportata in ospedale per accertamenti dal personale sanitario del 118. Le sue condizioni di salute non sarebbero gravi.

A Cossato, invece, si è registrato un altro ferito: si tratta di un giovane di 16 anni che, a bordo della sua moto, è rimasto coinvolto in un scontro con un'auto.

Infine, a Curino, stando alle prime ricostruzioni, avrebbe terminato la sua corsa contro un muro. Inoltre, sarebbe stato danneggiato anche un gabbiotto adibito all'energia elettrica. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, anche i militari dell'Arma per gli accertamenti di rito.