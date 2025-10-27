Quando l’Adunata di Biella diventa amicizia, la comunità Gifflenga in visita a Montagnana

Nelle scorse ore, il sindaco di Gifflenga Elisa Pollero ha voluto ringraziare la Pro Loco e gli Alpini per la splendida giornata a Montagnana. Tutto è nato in occasione dell’Adunata degli Alpini, quando il gruppo di Montagnana fu ospitato nel “Gifflenga Village”.

Da allora si è creata una sincera e bella amicizia, che si è rinnovata domenica 19 ottobre con la visita organizzata dalla Pro Loco di Gifflenga al suggestivo borgo veneto, uno dei più belli d’Italia. Il primo cittadino ha espresso il proprio sentito ringraziamento alla Pro Loco, in particolare alla presidente Sara Cappa, per l’impegno e la passione con cui ha organizzato questa splendida giornata di scoperta, cultura e convivialità.

“Un ringraziamento speciale va al gruppo Alpini di Mottalciata, che ha partecipato con entusiasmo, e alle penne nere di Montagnana e alla loro amministrazione comunale, con un pensiero di gratitudine all’assessore Claudio Arzenton, per la calorosa accoglienza e la grande disponibilità dimostrata – sottolinea Pollero - Questa giornata ha rafforzato il legame tra le comunità di Gifflenga e Montagnana, nel segno dei valori alpini di amicizia, solidarietà e condivisione che uniscono territori e persone”.