Trail Monte Casto, Cristian Minoggio infrange il record della 44 km: presentate le classifiche FOTO e VIDEO

Aggiornamento delle 10:45:

Sono giunti al traguardo i primi atleti del Trail Monte Casto impegnati sul percorso di 44 km. A trionfare è Cristian Minoggio che con un tempo di 03:28:03 infrange il record del percorso. A seguire Mattia Bertoncini che con 03:30:23 si aggiudica la 2a posizione. Nicola Francesco guadagna il 3° gradino del podio con 03:33:20.

Di seguito l'intervista al recordman:

Running, Trail Monte Casto: ad Andorno Micca oltre 700 atleti

Domenica 26 ottobre 2025 il Trail del Monte Casto ha richiamato nel Biellese centinaia di atleti da tutta Italia e dall’estero per una giornata di sport ai piedi delle Alpi. La storica manifestazione, giunta alla 18ª edizione, ha visto la partecipazione di 310 corridori nella prova regina da 44 chilometri e 387 atleti nella 19 chilometri, a cui si sono aggiunti numerosi appassionati della camminata non competitiva di 8 km, aperta anche alle famiglie.

L’evento, organizzato dall’A.S.D. Trail Monte Casto con il supporto del Comune di Andorno Micca e dei tanti volontari locali, si sta rivelando anche quest’anno un appuntamento di riferimento per il mondo del trail running italiano. La giornata è iniziata con la benedizione del nuovo parroco don Mario, che ha accompagnato simbolicamente la partenza degli atleti.

Il percorso, immerso tra i sentieri della Valle Cervo e dell’Alta Valsessera, ha offerto ai partecipanti un tracciato tecnico e spettacolare: 44 chilometri e 2.050 metri di dislivello positivo attraverso località suggestive come il Monte Casto, il Bocchetto Sessera, gli alpeggi di Monduro e Carcheggio, la baita della Scheggiola e l’alpe Artignaga, fino all’interno dell’Oasi Zegna, tra panorami mozzafiato e il foliage autunnale.

Sul piano sportivo, grande attesa per i protagonisti annunciati alla vigilia: Cristian Minoggio, già vincitore e fresco di un podio internazionale, insieme ai giovani Mattia Bertoncini e Riccardo Borgialli del Team New Balance. In campo femminile, riflettori puntati su Fabiola Conti, reduce da una stagione straordinaria, seguita da Roberta Jacquin, Giulia Saggin e la biellese Chiara Boggio. Il record del tracciato — 3h34’40” al maschile e 4h14’12” al femminile — resta un punto di riferimento, ma i tempi di oggi lasciano intendere prestazioni di altissimo livello.

La gara da 20 km, con 850 metri di dislivello, ha visto in prima linea Michael Dola, Mattia Barlocco e i biellesi Gabriele Gazzetto e Federico Magagna, mentre tra le donne spicca il nome di Luisa Rocchia, già vincitrice nelle scorse edizioni.

Il Trail del Monte Casto chiude la stagione agonistica regionale come ultima tappa del Piemontrail Challenge, valido per l’assegnazione del titolo FIDAL di campione piemontese di trail lungo.

«È un evento che unisce sport, natura e convivialità — sottolinea Maurizio Scilla, presidente dell’associazione organizzatrice — e che ogni anno diventa una grande festa collettiva, utile anche a far conoscere gli angoli meno noti del Biellese».

Mentre le gare sono ancora in corso e i primi atleti tagliano il traguardo: presto sveleremo i campioni della 18a edizione.