EVENTI | 26 ottobre 2025, 07:20

Soddisfazione per la buona riuscita della terza edizione di Eat To Meet

Anche la terza edizione di “Eat to Meet”, la cena-evento organizzata dal Gruppo Giovani Imprenditori di CNA Biella, è stata un successo! Al Castello di Castellengo si sono ritrovati ben 63 commensali, tutti concordi nel commentare molto favorevolmente la riuscita della serata.

Un'occasione per fare nuove conoscenze e condividere idee, entusiasmo e progettualità di vario genere. D'altro canto, il format è collaudato.

Lanciato a livello nazionale dai Giovani Imprenditori di CNA, viene riproposto a livello locale salvaguardando le “linee guida” originarie, quelle del cosiddetto business speed dating.

Si tratta, in sostanza, di iniziative volte a creare reti tra professionisti e artigiani di settori più o meno trasversali in modo da stimolare il confronto e la progettualità. L'obiettivo è duplice: accrescere il proprio business ma anche rendere più competitivo e attrattivo il territorio.

Quattro portare, e altrettanti cambi di tavolo, dall'antipasto al dolce, con i sapori della tradizione che diventano protagonisti, esaltando la convivialità. Altro ingrediente fondamentale per la riuscita di “Eat to Meet” è l'esclusività della location, sempre diversa da un'edizione all'altra, ma sempre molto ricercata e suggestiva, sia sotto il profilo estetico che simbolico.

«La terza edizione di Eat to Meet a Biella ha replicato l'enorme successo delle occasioni precedenti - ha commentato in chiusura di serata Gianluca Bilato, Presidente dei Giovani Imprenditori di CNA Biella -. L'evento ha confermato la sua capacità di creare connessioni autentiche tra le realtà imprenditoriali del territorio. Grazie all’impegno costante di CNA Biella, e in particolar modo dei Giovani Imprenditori, l’iniziativa continua a crescere, valorizzando le eccellenze locali e promuovendo una cultura di collaborazione e sviluppo condiviso. Eat to Meet dimostra quanto sia importante credere nella forza del fare rete e nel valore umano che nasce dal confronto diretto».

All'appuntamento di giovedì 23 ottobre scorso, sono intervenuti Rachele Sinico, Coordinatrice dei Giovani Imprenditori di CNA Piemonte, il Segretario Regionale Delio Zanzottera e il Presidente dei Giovani di CNA Piemonte Enrico Vaccarino.

La serata si è aperta con un video-messaggio di saluto inviato dalla Presidente nazionale dei Giovani Imprenditori Selene Re.

L'edizione 2025 di “Eat to Meet” è stata possibile grazie al sostegno di BiverBanca Banca di Asti.

c.s. CNA - cc

