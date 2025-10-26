Call for Memories, la storia tessile della Valle Strona

Il progetto intende riportare l'attenzione sulla Valle Strona, ponendo al centro il Lanificio Picco per narrare una storia corale della comunità legata alla tradizione tessile di questo territorio. L'iniziativa mira a valorizzare luoghi inconsueti della Valle, teatri di una parte significativa della storia tessile biellese, un patrimonio da recuperare e raccontare attraverso il coinvolgimento di tutti coloro che hanno lavorato in valle o conservano memorie personali o tramandate dagli anziani. Storie che meritano di essere condivise e trasformate in memoria collettiva capace di risvegliare l'interesse verso questa porzione quasi dimenticata del Biellese, spesso scollegata dalla vita culturale di Biella e dai vicini siti turistici e culturali di rilievo. Con questo progetto, che ha ottenuto un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella con il bando CulturHub, vogliamo non solo tessere nuovamente i fili della memoria industriale della valle, restituendo dignità e visibilità a un capitolo fondamentale della storia tessile biellese, ma soprattutto renderla visibile e fruibile al pubblico e alle giovani generazioni. Una chiamata alla memoria, open day al Lanificio Picco.

L'iniziativa si configura come una vera e propria "chiamata per la memoria" finalizzata al recupero e registrazione di ricordi e racconti legati alle fabbriche della valle. Questi preziosi contributi diventeranno patrimonio comune attraverso la realizzazione di video interviste, filmati e fotografie che saranno oggetto di esposizioni, nella primavera del 2026, negli spazi del Lanificio Picco. Sabato 8 novembre dalle 10 alle 16, in una giornata interamente dedicata alla “chiamata”, il Lanificio Picco di Veglio resterà aperto per accogliere volti e ricordi, con il regista Maurizio Pellegrini alla macchina da presa per registrare in diretta i racconti, e il fotografo Stefano Ceretti per scattare i ritratti dei partecipanti, insieme agli studenti del liceo artistico e ai Giovani FAI.

Nella primavera del 2026, negli stessi spazi, verranno allestite e aperte al pubblico le proiezioni delle interviste e la mostra fotografica con i ritratti. Con questo progetto intendiamo non solo tessere nuovamente i fili della memoria industriale della valle, restituendo importanza e visibilità a un capitolo fondamentale della storia tessile biellese, ma soprattutto renderla fruibile al pubblico e alle giovani generazioni. Se hai un ricordo diretto o conservi i racconti dei tuoi cari legati alla vita nelle fabbriche della Valle Strona, ti chiediamo di farti avanti e di prenotare la tua intervista.