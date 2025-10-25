Mongrando, il Comune incontra i cittadini: focus sul progetto dei marciapiedi sulla via Provinciale

Incontro pubblico nel comune di Mongrando. È in programma alle 20.30 di lunedì 27 ottobre nei locali della biblioteca comunale. Per l'occasione, l'amministrazione guidata dal sindaco Michele Teagno condividerà e presenterà il progetto di realizzazione dei marciapiedi lungo la via Provinciale.
