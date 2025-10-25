Cerrione: Spariscono sei tombini nel parcheggio di un supermercato: indagini in corso

Un furto decisamente insolito ha colpito ieri nel parcheggio di un supermercato a Cerrione, dove ignoti hanno rubato sei coperture di tombini. A dare l’allarme è stata la responsabile della struttura, allertata dalle segnalazioni di alcuni clienti che avevano notato le pericolose aperture nel piazzale.

Il gesto, oltre a essere sconcertante, ha messo a rischio l’incolumità dei passanti e degli automobilisti. Immediata la chiamata ai Carabinieri, che sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi e avviare le indagini.

Gli inquirenti stanno ora visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza per cercare di identificare gli autori del furto. Non si esclude che possa trattarsi di un’azione mirata per rivendere il materiale in mercati illeciti.