Storie di Piazza, importanti riconoscimenti per lo spettacolo Ruggine

Dopo il successo delle prime repliche biellesi, lo spettacolo RUGGINE, un grido generazionale dell’associazione Storie di Piazza con protagonisti i giovani attori della compagnia, si conferma come una delle rivelazioni teatrali dell’anno. Lo dimostra il riconoscimento avvenuto a Roma al concorso nazionale Roma Comic Off.

Lo spettacolo, facente parte della rassegna Storie Biellesi è stato reso possibile grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, nell’ambito del bando CulturHub, che ha permesso all’associazione Storie di Piazza di produrre e promuovere un progetto teatrale di forte impatto sociale e artistico, portando sul palco giovani talenti, capitanati dal nostro Davide Ingannamorte.

RUGGINE liberamente ispirato al testo shakespeariano di Romeo e Giulietta, denuncia la “ruggine generazionale” che corrode sogni e relazioni, raccontando la storia di cinque giovani costretti a combattere un odio ereditato e mai scelto. RUGGINE, ha potuto contare anche sulla collaborazione di realtà artistiche e formative che hanno messo a disposizione spazi e residenze creative: la scuola di danza LeEffeBiStudio, l’associazione Controchiave a Roma e a Biella la Residenza artistica di Storie di Piazza a Falletti e il TMC Studio di Ted Martin Consoli. Un ruolo determinante nella nascita e nella riuscita dello spettacolo è stato svolto da Davide Ingannamorte, direttore artistico dell’associazione per i progetti Under 30. Seguendo da vicino la messa in scena e occupandosi personalmente dell’aiuto regia, Ingannamorte ha saputo valorizzare il talento dei giovani attori e guidare la produzione verso il successo, imprimendo al lavoro una chiara visione artistica.

Il progetto è scritto, diretto e interpretato da giovani diplomati all’Accademia Internazionale di Teatro di Roma: Leonardo Attanasio, Pasquale Martinazzo, Sara Proietti, Alyssa Salomon e Daniele Tanzi. Regia: Pasquale Martinazzo e Sara Proietti. Coreografie: Camilla Radici, Daniele Tanzi. Direttore tecnico audio e luci : Simone Giobellina. Tecnico e grafica: Francesca Pinto Lo spettacolo ha debuttato a Biella il 26 settembre al Teatro Regina Margherita di Piedicavallo, per poi proseguire il 27 settembre all’Auditorium di Brusnengo e il 28 settembre a Cascina Oremo.

Le tre date hanno raccolto oltre 250 spettatori, che con entusiasmo e calore hanno testimoniato fin da subito il successo e l’energia travolgente del progetto. Subito dopo, RUGGINE è approdato a Roma, dove il 29 e 30 settembre è stato presentato al pubblico del Teatro Petrolini per ottenere, nella sezione spettacoli drammatici, 9 nomination e alla fine 3 premi, e, sempre a Roma ma con finalità solidali di raccolta fondi, il 10 e il 12 ottobre, presso il Teatro parrocchiale Santa Giovanna Antida Thouret di Roma. Il riconoscimento è avvenuto al Teatro Petrolini al concorso nazionale Roma Comic Off, uno degli appuntamenti teatrali più importanti della capitale.

Questi i premi: Miglior testo, Miglior regia, Miglior spettacolo drammatico. A questi riconoscimenti si aggiunge il Premio Petrolini, grazie al quale la compagnia potrà tornare a esibirsi a Roma con quattro nuove repliche nel mese di dicembre, sempre al Teatro Petrolini. RUGGINE è pronto per partire per altre città italiane, per portare il messaggio dello spettacolo. Il progetto tornerà nella primavera 2026 a Biella, per le scuole superiori, per offrire al territorio nuove occasioni di crescita culturale e artistica.