Omicidio di Collegno: sentiti amici e parenti di Veronese, visionate le telecamere

Proseguono senza sosta le indagini dei Carabinieri per dare un volto all'assassino di Marco Veronese, l'uomo di 39 anni ucciso con dieci coltellate nella notte tra mercoledì e giovedì a Collegno.

Gli investigatori stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza installate in via Sabotino, dove l'uomo è stato aggredito, e lungo corso Francia, nella speranza di individuare il killer o eventuali altri testimoni. In parallelo vengono ascoltati amici, familiari, vicini di casa e tutte le persone che conoscevano la vittima o che abitano nella zona in cui è avvenuto l'omicidio. Un lavoro che è andato avanti per tutta la notte: non viene tralasciata nessuna ipotesi, ma al momento non è stata fermata nessuna persona. Le indagini procedono a tutto campo.

Veronese, titolare di una ditta di impianti di allarmi e videosorveglianza, dopo la separazione viveva con i genitori e aveva installato personalmente alcune telecamere proprio in alcuni negozi della zona. Il 39enne aveva tre figli.

Secondo la testimonianza di una donna che ha assistito alla scena, sarebbe stato aggredito da un uomo incappucciato, fuggito subito dopo averlo colpito con numerose coltellate.