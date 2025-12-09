 / Cronaca dal Nord Ovest

Bimba morta sulla Torino-Aosta, l'incidente provocato da un furgone poi fuggito

Una terza auto, al momento non individuata, avrebbe invece investito la vittima.

Sarebbe stata tamponata da un furgone l'auto con a bordo la bambina di nemmeno tre mesi morta dopo essere stata sbalzata sulla strada, sabato 6 dicembre in un incidente sull'A5 Torino-Aosta, nei pressi di Volpiano.

Dalle indagini della Procura di Ivrea - come riferisce l'agenzia di stampa Ansa - emerge la conferma che il veicolo su cui viaggiava la piccola con la madre, in direzione Aosta, è uscita di strada non in modo autonomo, ma dopo l'urto col furgone.

La persona alla guida del furgone si sarebbe inizialmente fermata, per poi scappare. C'è poi una terza auto, al momento non individuata, che avrebbe successivamente investito la bambina.

