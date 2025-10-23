Dal Nord Ovest - Accoltella un 39enne, poi si dà alla fuga

Tragedia nella notte tra mercoledì e giovedì in corso Francia, all’angolo con via Sabotino, a Collegno. Intorno all’1.30 una passante ha lanciato l’allarme dopo aver notato un uomo riverso a terra, ferito.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 di Azienda Zero: diverse ambulanze hanno raggiunto il luogo nel giro di pochi minuti. I sanitari hanno avviato immediatamente le manovre di rianimazione ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul posto.

Ora si indaga per omicidio. Le circostanze dell’accaduto sono ancora da chiarire. Le autorità stanno raccogliendo elementi per ricostruire quanto avvenuto. L'uomo è un 39enne. Dalle prime informazioni fornite dai carabinieri l'uccisione è avvenuta a seguito di un aggressione da parte di uno sconosciuto con arma da taglio.

La vittima avrebbe ricevuto diversi fendenti. L'autore del gesto si è allontanato incappucciato ed è tuttora in fuga.