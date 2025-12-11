 / Cronaca dal Nord Ovest

Cronaca dal Nord Ovest | 11 dicembre 2025, 10:40

Dal Nord Ovest - Incendio in casa, coppia di anziani in salvo

Dal Nord Ovest - Incendio in casa, coppia di anziani in salvo (foto di repertorio)

Momenti di grande paura ieri mattina, poco prima di mezzogiorno nel centro storico di Oleggio, dove un incendio è divampato in un’abitazione.

La casa, appartenente a una coppia di anziani, è stata rapidamente avvolta dal fumo e dalle fiamme, spingendo i residenti della zona a dare immediatamente l’allarme. L’ottantenne proprietario dell’abitazione è stato trasportato in ambulanza all’ospedale per accertamenti: molto spaventato, non avrebbe riportato gravi conseguenze. La moglie è stata invece assistita da vicini e amici, accorsi per offrire sostegno in attesa dei soccorsi. I figli della coppia si trovano all’estero.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Oleggio insieme ai colleghi del comando provinciale di Novara. Le operazioni sono risultate particolarmente difficoltose a causa delle strette vie del centro, che hanno reso complesse le manovre dei mezzi di intervento. Per consentire il lavoro in sicurezza, il traffico nelle vie adiacenti è stato temporaneamente bloccato. Presenti anche il sindaco Andrea Baldassini e l’assessore Beppe Muratore.

Dalla redazione di Novara

