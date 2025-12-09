Dal Nord Ovest - Motociclista di 24 anni muore dopo lo schianto contro una sbarra

Un giovane motociclista ha perso la vita nella serata di ieri, domenica 8 dicembre, a Lusigliè. L’incidente è avvenuto intorno alle 20 lungo la strada provinciale 41, in un tratto sterrato alla periferia del paese.

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo, nato nel 1999, stava percorrendo un tratto di strada non asfaltato quando, per cause in fase di accertamento, ha impattato violentemente contro una sbarra. L’urto è stato fatale.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118 di Azienda Zero, con ambulanze partite da San Giorgio Canavese e Castellamonte. Le équipe sanitarie hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma ogni tentativo si è rivelato inutile: il giovane è deceduto sul posto.

Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.