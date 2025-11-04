 / Cronaca dal Nord Ovest

Cronaca dal Nord Ovest | 04 novembre 2025, 15:00

Omicidio Marco Veronese: fermato il nuovo fidanzato dell'ex compagna del 39enne ucciso a Collegno

L'uomo avrebbe confessato il crimine.

marco veronese

Omicidio Marco Veronese: fermato il nuovo fidanzato dell'ex compagna del 39enne ucciso a Collegno

Un fermo per l’omicidio di Marco Veronese, l’imprenditore 39enne ucciso a coltellate in strada, sotto casa dei genitori, nella notte del 23 ottobre scorso in corso Francia a Collegno.

Veronese stava rientrando a casa quando è stato raggiunto da dieci fendenti sferrati da un uomo incappucciato. Gli investigatori hanno visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza installate in via Sabotino, dove l'uomo è stato aggredito, e lungo corso Francia. In parallelo sono state sentiti amici, familiari, vicini di casa e conoscenti. Proprio secondo la testimonianza di una donna che ha assistito alla scena, sarebbe stato aggredito da un uomo che è poi fuggito subito dopo averlo colpito.

Si tratterebbe di una persona legata sentimentalmente all'ex compagna della vittima che a quanto si apprende, avrebbe confessato il delitto. A carico dell’uomo i carabinieri, coordinati dalla procura di Torino, avrebbero raccolto stati gravi indizi di responsabilità.

Il 39enne, titolare di una ditta di impianti di allarmi e videosorveglianza, dopo la separazione viveva con i genitori e aveva installato personalmente alcune telecamere proprio in alcuni negozi della zona. Aveva tre figli. I funerali si sono svolti venerdì scorso.

News collegate:
 Omicidio di Collegno: sentiti amici e parenti di Veronese, visionate le telecamere - 24-10-25 15:40
 Dal Nord Ovest - Dieci coltellate nel cuore della notte, così è morto Marco Veronese - 23-10-25 17:00

redazione/adnkronos

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore