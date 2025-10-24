Sandigliano, ci risiamo: auto finisce contro un muretto nella notte FOTO

Incidente stradale nel comune di Sandigliano. È successo nella notte appena trascorsa: stando alle prime ricostruzioni, un'auto avrebbe terminato la sua corsa contro un muro di cinta. I danni sarebbero piuttosto ingenti.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia, impegnati nella raccolta dei rilievi e nella gestione della viabilità, assieme ai Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo e del luogo interessato dal sinistro. Non sono note, al momento, le condizioni di salute del conducente.

Non sarebbe la prima volta che il muretto viene abbattuto da un veicolo: era già accaduto, infatti, lo scorso marzo, quando venne centrato in pieno assieme ad un palo dell'illuminazione pubblica.