Forte vento nella notte, ancora piante sulla strada in molti paesi del Biellese

Sono proseguite, anche dopo le 20 di ieri, 23 ottobre, fino a questa mattina, le operazioni di rimozione di alberi, caduti sulla sede stradale, a causa delle forti raffiche di vento delle scorse ore.

Le richieste di intervento sono state numerose, provenienti non solo dai territori della Valle Elvo e del basso Biellese ma anche dai comuni della cintura di Biella. Le squadre hanno operato fino alle 8 di oggi proprio per ripristinare la sicurezza sulle arterie stradali e portar via le piante presenti.