Forte vento nella notte, ancora piante sulla strada in molti paesi del Biellese

All'opera diverse squadre dei Vigili del Fuoco.

Forte vento nella notte, ancora piante sulla strada in molti paesi del Biellese (foto di repertorio)

Sono proseguite, anche dopo le 20 di ieri, 23 ottobre, fino a questa mattina, le operazioni di rimozione di alberi, caduti sulla sede stradale, a causa delle forti raffiche di vento delle scorse ore.

Le richieste di intervento sono state numerose, provenienti non solo dai territori della Valle Elvo e del basso Biellese ma anche dai comuni della cintura di Biella. Le squadre hanno operato fino alle 8 di oggi proprio per ripristinare la sicurezza sulle arterie stradali e portar via le piante presenti.

