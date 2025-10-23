Da Roma a Gaglianico passando per i Mondiali 24h: ottime prove per gli atleti della Climb Runners

Altro weekend pieno di gare, con grandi prestazioni per gli atleti della Climb Runners. A cominciare dai Campionati Mondiali 24h, dove Robbie Britton ha rappresentato la squadra internazionale inglese completando un percorso di 233 chilometri e chiudendo in 69° posizione.

Al Palio del Miglio, a Biella, Alessandro Salvati ha centrato il 21° posto con un tempo pari a 5'03''. Ottima prova di Gianfranco Fenaroli alla Wizz Half Marathon di Roma, dove ferma il cronometro a 1h 25' 14''. Buoni risultati al Giro delle Cascine di Gaglianico (5 km) per i runners Valerio Antoniotti (46° in 17') e Andrea Serra (118° in 19' 59'').

Infine, a Forten, nella corsa da 10 km, con partenza e arrivo al Forte di Bard, Luca Perotto ha chiuso in 78esima posizione. Dalla società podista sono giunti i complimenti a tutti i portacolori della Climb Runners per l’impegno, la passione e i risultati.