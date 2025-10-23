Campionati Italiani di Triathlon Superlungo: prestigioso podio per Ironbiella a Ischitella

Si è svolta domenica 19 ottobre, nello scenario del Gargano, la rassegna tricolore del Triathlon Superlungo, valida per l’assegnazione dei titoli italiani assoluti e di categoria. L’evento ha riunito i migliori specialisti nazionali di una delle discipline più impegnative del panorama sportivo, che prevede 3,8 chilometri di nuoto, 172 chilometri di ciclismo e 42,2 chilometri di corsa.

Il titolo di Campionessa Italiana assoluta è stato conquistato da Elisabetta Stocco, che ha completato la prova in 9 ore, 33 minuti e 9 secondi, mentre tra gli uomini la maglia tricolore è andata a Federico Ghelli, vincitore con il tempo di 8 ore, 19 minuti e 54 secondi.

Ottimo risultato per Angela Fogarolli, portacolori dell’Ironbiella, che ha chiuso la gara al terzo posto assoluto femminile e al primo posto di categoria, con il tempo di 10 ore, 23 minuti e 6 secondi, aggiudicandosi così il titolo di Campionessa Italiana di categoria.

Un traguardo di rilievo che conferma la solidità e la qualità tecnica della società biellese anche nelle competizioni di endurance più estreme del calendario nazionale.