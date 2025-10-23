Reati contro la famiglia e la persona, 31enne portato in carcere (foto di repertorio)

Nel pomeriggio del 21 ottobre, i militari della Stazione Carabinieri di Biella hanno dato esecuzione ad un provvedimento restrittivo emesso dall'Autorità Giudiziaria. L'arresto è stato effettuato a seguito della revoca del decreto di sospensione e del ripristino dell’Ordine di Carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Novara – Ufficio Esecuzioni Penali.

L'uomo, 31enne domiciliato nel Biellese, dovrà scontare una pena definitiva di 3 anni e 6 mesi di reclusione, in quanto ritenuto responsabile di reati contro la famiglia e la persona, commessi nell'anno 2019 in provincia di Novara. Dopo l'arresto lo stesso è stato associato presso la Casa Circondariale di Biella, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, prontamente informata dal Comando Stazione Carabinieri di Biella.