 / Valle Cervo

Valle Cervo | 22 ottobre 2025, 12:40

Pralungo, bel pensiero dal Comune per i Carabinieri

pralungo comune

Pralungo, bel pensiero dal Comune per i Carabinieri (foto dalla pagina Facebook di Pralungo in Comune)

Nella giornata di ieri, 21 ottobre, i Carabinieri hanno ritirato un computer, risistemato e donato dal comune di Pralungo all’Arma, come segno di vicinanza, stima e ringraziamento per l’impegno costante sul territorio.

“Un gesto di riconoscenza verso chi ci protegge ogni giorno. La loro presenza è fondamentale per garantire la sicurezza di tutti noi e per mantenere vivo quel senso di comunità che ci unisce. Grazie di cuore ai nostri Carabinieri” si legge nella nota dell'amministrazione comunale apparsa sui propri canali social.

Redazione g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore