Pralungo, bel pensiero dal Comune per i Carabinieri

Nella giornata di ieri, 21 ottobre, i Carabinieri hanno ritirato un computer, risistemato e donato dal comune di Pralungo all’Arma, come segno di vicinanza, stima e ringraziamento per l’impegno costante sul territorio.

“Un gesto di riconoscenza verso chi ci protegge ogni giorno. La loro presenza è fondamentale per garantire la sicurezza di tutti noi e per mantenere vivo quel senso di comunità che ci unisce. Grazie di cuore ai nostri Carabinieri” si legge nella nota dell'amministrazione comunale apparsa sui propri canali social.