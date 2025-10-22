Un pomeriggio di musica e allegria alla Casa del Sorriso

Sabato 18 ottobre, alla "Casa del Sorriso", RSA di Andorno Micca, è stato organizzato un pomeriggio speciale dedicato ai compleanni degli Ospiti residenti del mese in corso; all'evento hanno eccezionalmente partecipato 2 ospiti speciali: il Coro di Tavigliano "Le Voci del Sabato Sera" e il Coro dei Bambini di Tavigliano " Le Fontanelle".

I due cori, hanno intrattenuto i nostri Ospiti con un variegato repertorio di canzoni facendogli rivivere momenti di grande emozione e gioia. L' entusiasmo profuso e le voci armoniose e dei coristi hanno creato un'atmosfera magica, festosa e conviviale che è culminata con l'intrecciarsi delle voci dei nostri ospiti con quelle dei coristi unitesi in un "unicum" che ha regalato a tutti i presenti un pomeriggio davvero indimenticabile.

La musica ha il potere di unire, di far condividere emozioni, ricordi, e di svagare. Siamo contenti ed orgogliosi di essere riusciti a regalare un sorriso ai nostri ospiti, dimostrando ancora una volta che l'arte può essere un potente strumento di benessere. Un grazie speciale ai cori che sono intervenuti e a tutti coloro che hanno contribuito al successo dell'evento.