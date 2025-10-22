Torna Wooooow! Biella: missione docenti. Come aiutare gli studenti nel loro percorso di orientamento

Torna anche quest'anno Wooooow!Biella, il salone dell’orientamento rivolto agli studenti delle scuole medie e alle loro famiglie e agli studenti delle scuole superiori, in programma nelle giornate del 14 e 15 novembre a Città Studi Biella. L'evento biellese è nato nel 2018 con l’obiettivo di aiutare i ragazzi a costruire il proprio futuro formativo e professionale, offrendo loro in due giornate la possibilità di informarsi a 360 gradi su tutte le opportunità disponibili presenti sul territorio.

Durante Wooooow! Biella, studenti e famiglie potranno incontrare le Università provenienti da tutta Italia e gli ITS, conoscere gli istituti superiori ed i centri di formazione professionale della provincia di Biella, entrare in contatto con le Forze dell’Ordine, partecipare a colloqui di orientamento personalizzati con orientatori professionisti e dialogare con gli imprenditori biellesi. Per rafforzare ulteriormente il dialogo con gli studenti e supportarli nel loro percorso di orientamento, per la prima volta quest'anno Wooooow!Biella ha realizzato, ieri nella Sala Conferenze Uib, un incontro dedicato ai docenti delle scuole secondarie di primo grado, a cui hanno partecipato 60 insegnanti.

Nell'arco del pomeriggio sono stati sviluppati temi centrali, che rappresentano un presupposto e una "introduzione" alla partecipazione a Wooooow! Biella. Federica Collinetti e Anna Cinguino di Cascina Oremo hanno affrontato il percorso di scelta; Ermanno Rondi, in qualità di consulente del Ministero dell'Istruzione e del Merito, si è focalizzato sul sistema formativo secondario mentre i dirigenti scolastici di SBIR - Scuole Biellesi In Rete, hanno presentato l’offerta formativa secondaria e della formazione professionale nella Provincia di Biella. Infine, il presidente del Gruppo Giovani Imprenditori dell'Unione Industriale Biellese, Stefano Sanna, e il presidente dei Giovani Imprenditori di CNA Biella, Gianluca Bilato, hanno presentato gli scenari attuali sul mondo del lavoro e delle professioni, con un focus sul contesto biellese.

L'incontro si è concluso con una panoramica dei progetti di orientamento nel biellese per studenti e famiglie, realizzati in sinergia con le imprese, ricordando in particolare Wooooow!Biella 2025 e il PMI Day. Wooooow!Biella nasce dalla collaborazione di enti e istituzioni locali e delle scuole biellesi. E' organizzato da Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese, Giovani Imprenditori CNA Biella, BiYoung, Scuole Biellesi in Rete. Grazie al patrocinio e sostegno di: Regione Piemonte, Provincia di Biella, Comune di Biella, Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Città Studi Biella, Confindustria Piemonte e ANCE Biella.