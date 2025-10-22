Cultura e benessere al Ricetto di Candelo: il programma di "Culturalmente" FOTO

L’Associazione Culturalmente propone per il mese di ottobre una serie di appuntamenti dedicati al benessere e all’arte, ospitati negli spazi del Ricetto di Candelo.
Il calendario si apre sabato 4 ottobre, dalle 15 alle 16.30, con l’incontro “Floriterapia di Bach: ascoltarci attraverso le vibrazioni dei Fiori”, un approfondimento dedicato all’approccio naturale della floriterapia.
Sabato 25 ottobre, sempre dalle 15 alle 16.30, è in programma la conferenza “Iridologia: gli occhi specchio dell’anima e non solo”, dedicata all’osservazione dell’organismo attraverso lo studio dell’iride.
Entrambi gli incontri si terranno nella 1ª Rua del Ricetto, presso la sede dell’associazione.
Dal 18 al 26 ottobre, le Cantine di Crono ospiteranno invece la mostra “L’Emozione del Colore” di Wilma Camatti, realizzata in collaborazione con Emiliano Toso. L’esposizione propone un dialogo tra gli acquerelli dell’artista e le melodie del musicista, accordate a 432 Hz, in una relazione tra segno e suono.